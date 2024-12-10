سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024: استقرار في الأسواق المحلية والعالمية وسط توقعات السوق

افتتح سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 تداولات الصاغة دون أي تغير ملحوظ، حيث استقر عند آخر مستويات الارتفاع التي سجلها أمس الاثنين.

رغم تراجع سعر الذهب عيار 21 مساء أمس بمقدار 20 جنيهًا للجرام، استمر الاستقرار في أسواق الذهب المحلية والعالمية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 4308.57 جنيه للجرام، حسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر الذهب عيار 21: سجل 3770 جنيهًا للجرام، ليظل ثابتًا بعد تراجع قيمته في الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 18: بلغ 3231.43 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 30160 جنيهًا، وفقًا للبيانات المحلية.

سعر الذهب العالمي

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب وفقًا للعقود الفورية عند 2657 دولارًا للأوقية، في حين أظهرت الأسواق العالمية استقرارًا خلال اليوم.

توقعات أسعار الذهب في 2025

صرح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، بأن أسعار الذهب تشهد حاليًا حالة من الارتفاع نتيجة لزيادة سعر الدولار والارتفاع في الأسعار العالمية. وأضاف ميلاد أن التقلبات العالمية تؤثر بشكل واضح على أسعار الذهب، لكن القيمة الجوهرية للذهب تظل ثابتة كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات والحروب.

وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بدقة بأسعار الذهب محليًا خلال العام المقبل، حيث أن سعر الدولار وسعر الفائدة، بالإضافة إلى الظروف الجيوسياسية والطلب على الذهب، جميعها عوامل تؤثر في السوق المحلي للذهب.