محافظة الجيزة تضبط ٢٢٠ حالة مخالفة للسيارات لتقسيم خطوط السير وعدم الالتزام بالأجرة

أخبار مصر
مخالفة للسيارات
مخالفة للسيارات

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف الحملات الرقابية لضبط مخالفات تقطيع خطوط السير ومنع الإنتظار خارج المواقف الرسمية ووتيسير حركة نقل المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن والخطوط المشتركة مع المحافظات الأخرى والإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة فى هذا الشأن.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ شن جهاز السرفيس والنقل الجماعى عدد من حملات الضبط شملت المواقف ومسارات خطوط السير بنطاق المحافظة.
إستهدفت الحملات والتى بلغت ٢٢ حملة ضبط الإنتظار العشوائى وتقطيع وتغيير خطوط السير وعدم الالتزام التعريفات المحددة والتى تضمنت مناطق ( البراجيل، الرماية، العشرين، أول وأخر فيصل، ميدان لبنان، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، الوراق، الكورنيش، الطالبية، المريوطية، المنيب، طريق مصر أسيوط الزراعى، المنصورية، نصر الدين، كوبرى العمرانية، نكلا، إمبابة)
أسفرت الحملات عن ضبط ٢٢٠ حالة مخالفة وتوقيع الغرامات القانونية على أصحابها، إلى جانب التحفظ على ٨ سيارات بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن مخالفات للسائقين.
وفى إطار الإستجابة لشكاوى المواطنين، قام الجهاز بتسيير عدد من سيارات السرفيس لنقل الركاب خلال فترات الذروة بخطوط سير ( ميدان لبنان- ٦أكتوبر، ميدان الجيزة- ٦أكتوبر) للتسهيل على المواطنين.

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