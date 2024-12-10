أرواح تحت الأنقاض.. انهيار عقار سكني في الوايلي



انهار عقار، منذ قليل، بمنطقة الوايلي بالعباسية، ونتج عنه مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين.



وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع انهيار عقار الوايلى لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وجاري البحث عن المفقودين جراء الحادث.

وكشف الفحص الأولي بأن العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسنوافيكم بالتفاصيل.