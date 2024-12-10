قرعة الحج السياحي 2025: شروط التقديم، الأوراق المطلوبة، وأسعار برامج الحج

بدأت إجراءات التقديم لـ الحج السياحي 2025 في مصر يوم 20 نوفمبر 2024، وستستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.

مع بدء التقديم، تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين عن الشروط والأوراق المطلوبة للمشاركة في القرعة، والتي تتيح لهم فرصة السفر لأداء فريضة الحج عبر شركات السياحة.

شروط التقديم للحج السياحي 2025

بطاقة الرقم القومي سارية.

سارية. يجب أن يكون عمر مقدم الطلب 25 عامًا أو أكثر .

. يجب أن يكون عمر المرافق 12 عامًا أو أكثر .

. جواز السفر يجب أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن عام من 19 فبراير 2025.

يجب أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن عام من 19 فبراير 2025. لا يُسمح بتغيير مواقع الحجاج في الأماكن المقدسة من قبل شركات السياحة.

في الأماكن المقدسة من قبل شركات السياحة. السيدات فوق 25 عامًا يمكنهن السفر للحج دون شرط المحرم.

فوق 25 عامًا يمكنهن السفر للحج دون شرط المحرم. شهادة التحصين ضد فيروس كورونا يجب أن تكون مع جواز السفر، بالإضافة إلى شهادة الإنفلونزا الموسمية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

يجب أن تكون مع جواز السفر، بالإضافة إلى شهادة الإنفلونزا الموسمية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. شركات السياحة يجب عليها اعتماد العقد المبرم مع أي جهة أو نقابة أو كيان اعتباري.

يجب عليها اعتماد العقد المبرم مع أي جهة أو نقابة أو كيان اعتباري. يجب على شركات السياحة إضافة رقم الهاتف الخاص بكل متقدم وأيضًا الرقم السعودي للمشرف المرافق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الحج السياحي 2025

جواز سفر مميكن .

. بيان الحالة الصحية .

. رقم الهاتف المحمول .

. تصريح من جهة العمل .

. بيان الموقف من التجنيد .

. نموذج طلب الحج الورقي .

. إيصال سداد تكاليف الحج .

. بطاقة الرقم القومي سارية.

ضوابط حج الأفراد 2025

يجب أن تلتزم الشركات السياحية المنفذة لـ حج الفرادى بكافة القواعد والضوابط المنظمة.

بكافة القواعد والضوابط المنظمة. لا تُقبل طلبات حج الفرادى بعد يوم 9 ذو الحجة.

بعد يوم 9 ذو الحجة. الشركات السياحية يجب أن تُدرج بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة للحج .

على . إذا تجاوز عدد الحجاج 10، يجب على الشركات توفير مشرف للرحلة.

للرحلة. يتم تحرير عقد بين الشركة والحاج يتضمن قيمة البرنامج ورقم الهاتف الخاص بالحاج.

أسعار الحج السياحي 2025

أسعار الحج السياحي 5 نجوم:

خمس نجوم أ (من ساحة الحرم حتى 250 مترًا): 580 ألف جنيه .

. خمس نجوم ب (من ساحة الحرم حتى 1250 مترًا): 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 (طيران):

اقتصادي أ (موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترًا): 295 ألف جنيه .

. اقتصادي ب (موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترًا حتى 2000 متر): 275 ألف جنيه .

. اقتصادي ج (تسكين في المناطق المعتادة مثل «العزيزية»): 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي البري 2025:

سياحي بري أ (موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترًا): 260 ألف جنيه .

. سياحي بري ب (موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترًا حتى 2000 متر): 245 ألف جنيه .

. سياحي بري ج (تسكين في المناطق المعتادة): 225 ألف جنيه.

ملاحظات مهمة حول أسعار الحج السياحي 2025