موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفيدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري لمواجهة نظيره الفريق المصري البورسعيدي، اليوم الاربعاء الموافق 11 من الشهر الجاري.


وتُلعب المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة كأس الكونفدرالية وتنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.


ويتواجد الزمالك في المركز الأول عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحل المصري في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.


وتُذاع مباراة  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الفريق المصري عبر قنوات بي ان سبورتس.

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موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفيدرالية

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