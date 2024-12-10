القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والمعلقين

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع فريق جيرونا مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب مونتيليفي المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وشاختار في مشوار الجولة السادسة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وشاختار في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وشاختار في دوري الأبطال عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم

وتذاع مباراة ليفربول ضد جيرونا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتولى خليل البلوشي، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا.

