نوة الفيضة الصغرى 2024: موعد وصولها وأثرها على الطقس في مصر

تستعد مصر لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، والتي تعد من أشد أنواع النوات في فصل الشتاء.

حيث تصدرت محركات البحث بعد الإعلان عن موعد وصولها، وتستمر في إثارة اهتمام المواطنين خاصة في الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

موعد نوة الفيضة الصغرى

تعتبر نوة الفيضة الصغرى بداية الإعلان عن قدوم الشتاء، ومن المتوقع أن تصل إلى مصر في 19 ديسمبر 2024.

تستمر هذه النوة لمدة 5 أيام متتالية، حيث يصاحبها طقس غير مستقر مع أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة، قد تصل لحد الصقيع في بعض المناطق، كما تشهد النوة نشاطًا ملحوظًا في الرياح، مما يزيد من تأثير البرودة.

تأثير نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية

تستعد الإسكندرية بشكل خاص لاستقبال هذه النوة القوية، حيث تكون الرياح شمالية غربية مع أمطار غزيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أمواج البحر.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ضرورة الاستعداد الكامل لتفادي أي مشاكل قد تنجم عن الأمطار الغزيرة، مثل الشلل المروري أو تجمع المياه في الشوارع.

حالة الطقس اليوم في مصر

قبل وصول نوة الفيضة الصغرى، يشهد الطقس في مصر حالة من الاستقرار، مع أجواء دافئة خلال النهار، بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع حلول الليل.

كما تتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح (من 4 فجرًا إلى 8 صباحًا)، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية

في الإسكندرية، تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 13 درجة مئوية، مع انتهاء نوة القاسم التي سبقت الفيضة الصغرى، بينما تتأهب المدينة لاستقبال الأمطار الغزيرة والنشاط الرياح مع بداية النوة في 19 ديسمبر.

جدول النوات المتبقية في شتاء 2025

حسب هيئة ميناء الإسكندرية، فإن نوة الفيضة الصغرى ليست الوحيدة التي ستؤثر على الطقس في مصر هذا الشتاء. يتوقع أن تستمر النوات التالية:

نوة رأس السنة : تبدأ مع بداية العام الجديد وتستمر لمدة 4 أيام .

: تبدأ مع بداية العام الجديد وتستمر لمدة . نوة الفيضة الكبرى : تبدأ في 12 يناير 2025 وتستمر 8 أيام .

: تبدأ في وتستمر . نوة الغطاس: تبدأ في 18 يناير 2025 وتستمر 3 أيام.

تتزامن هذه النوات مع استمرار الطقس البارد ووجود احتمالات للأمطار الشديدة في بعض المناطق، خاصة الساحلية.