كوم تراب.. انتشال جثث ضحايا عقار الوايلي المنهار

حوادث
انهيار عقار
انهيار عقار


لقى شخصان مصرعهما فيما تم إنقاذ ثلاثة آخرين، اثر انهيار عقار صباح اليوم الثلاثاء بحي الوايلي بالقاهرة.


وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا بانهيار العقار رقم 79 خلف كلية الهندسة بحي الوايلي، فتم على الفور الدفع برجال الإدارة العامة للحماية المدنية لرفع الأنقاض والبحث عن قاطنيه.
وتبين من خلال الفحص أن العقار قديم ويتكون من أرضي وأربعة طوابق، ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثمانين من أسفل الأنقاض، فيما تم إنقاذ ثلاثة من قاطني العقار ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومازال رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين أسفلها. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

حوادث الفجر البحث عن ناجين العامة للحماية المدنية الإدارة العامة للحماية المدنية انتشال جثمان انهيار عقار

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