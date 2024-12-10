ننشر الصور الأول من مسرح العقار المنهار في الوايلي

حوادث
عقار الوايلي المنهار
عقار الوايلي المنهار


حصلت بوابة الفجر على صور من مسرح عقار انهار صباح اليوم الثلاثاء في منطقة الوايلي بالعباسية.

لقى شخصان مصرعهما فيما تم إنقاذ ثلاثة آخرين، اثر انهيار عقار صباح اليوم الثلاثاء بحي الوايلي بالقاهرة.


وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا بانهيار العقار رقم 79 خلف كلية الهندسة بحي الوايلي، فتم على الفور الدفع برجال الإدارة العامة للحماية المدنية لرفع الأنقاض والبحث عن قاطنيه.
وتبين من خلال الفحص أن العقار قديم ويتكون من أرضي وأربعة طوابق، ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثمانين من أسفل الأنقاض، فيما تم إنقاذ ثلاثة من قاطني العقار ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومازال رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين أسفلها. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

8111221738212202412101153355335
8111221738212202412101153355335
83d3ad18-40c9-4a71-b_811_115127
83d3ad18-40c9-4a71-b_811_115127
697
697
حوادث الفجر الإدارة العامة للحماية المدنية البحث عن ناجين العامة للحماية المدنية العقار المنهار انتشال جثمان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل| وزير الصناعة يجري جولة في 4 مصانع للوقف على معدلات الإنتاج والتشغيل ويوجه بتدريب العماله وتوفير موصلات لتسهيلات تنقلاتهم

مجلس الشورى الإيراني يبحث تطورات الأوضاع في سوريا مع القائد العام للحرس الثوري

عاجل| انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.. تدفع معدلات التضخم للتراجع خلال نوفمبر الماضي

المخرجة زينة أشرف عبد الباقي: سعيدة بردود الفعل على فيلم "مين يصدق" وتعلمت الإخراج والتمثيل في نيويورك

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفيدرالية

نوة الفيضة الصغرى 2024: موعد وصولها وأثرها على الطقس في مصر

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والمعلقين