تفاصيل مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم ميكروباص وتوك توك بالبدرشين

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك على طريق البدرشين

تصادم ميكروباص وتوك توك

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث والتحفظ على سائق السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.