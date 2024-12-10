عالقة تحت الأنقاض.. البحث المكثف عن الناجين من عقار الوايلي المنهار

حوادث
عقار الوايلي المنهار
عقار الوايلي المنهار

 
يكثف رجال الإنقاذ من جهودهم للبحث عن الناجين والمفقودين أسفل عقار الوايلي المنهار صباح اليوم. 

وقررت جهات التحقيق، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار بمنطقة الوايلي، وإخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الإنهيار.


لقى شخصان مصرعهما فيما تم إنقاذ ثلاثة آخرين، اثر انهيار عقار صباح اليوم الثلاثاء بحي الوايلي بالقاهرة.


وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا بانهيار العقار رقم 79 خلف كلية الهندسة بحي الوايلي، فتم على الفور الدفع برجال الإدارة العامة للحماية المدنية لرفع الأنقاض والبحث عن قاطنيه.
وتبين من خلال الفحص أن العقار قديم ويتكون من أرضي وأربعة طوابق، ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثمانين من أسفل الأنقاض، فيما تم إنقاذ ثلاثة من قاطني العقار ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومازال رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين أسفلها. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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