تفاصيل إجمالي الدفعات الـ85 لبرنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024

السعودية
حساب المواطن
حساب المواطن

أعلن البرنامج الرسمي لـحساب المواطن عن تفاصيل المبالغ المصروفة منذ انطلاق البرنامج وحتى شهر ديسمبر 2024.

الأرقام الإجمالية

226 مليار ريال: إجمالي قيمة الدفعات المصروفة حتى الآن.
2.6 مليار ريال: مبالغ الأثر الرجعي المصروفة للمستفيدين.

تفاصيل الدفعة الـ85 لشهر ديسمبر 2024

3.4 مليار ريال: دعم مخصص للمستحقين عن شهر ديسمبر.
10.7 مليون: عدد المستفيدين التابعين لهذه الدفعة.
74%: من إجمالي المستحقين تلقوا الدعم المالي.
يواصل برنامج حساب المواطن تقديم الدعم للأسر المستحقة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر السعودية.

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