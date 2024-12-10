محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

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بوابة الفجر

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع رؤساء الوحدات المحلية  سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بشكل دوري لتسريع وتيرة العمل وتحسين الأداء  ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية رفع كفاءة العمل الإداري بالمراكز، وتيسير الإجراءات للاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بما يسهم في تحقيق الصالح العام وتوفيق أوضاع المواطنين.

وفي هذا الإطار، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي المرور الميدانى على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة انتظام العمل في تلقي واستيفاء طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومتابعة تطبيق منظومتي الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص، لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا المركز التكنولوجي للوقوف على جودة وسرعة إنهاء طلبات التصالح والخدمات المقدمة، والاستماع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمة، بهدف تحسين الأداء وتذليل أي عقبات تواجههم.

وفي مركز ومدينة ديرمواس، تابعت الوحدة المحلية سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارات المختصة بملف التصالح، وتكثيف الجهود لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتحسين التعامل معهم لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجاتهم بكفاءة وجودة

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