السجن 5 سنوات للمتهمين بإشعال النار في حظيرة مواشي وسرقتها بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 5 سنوات، لعاطل لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بإشعال النيران بحظيرة للماشية وسرقة منقولات منها بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26251 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3695 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "و ا ص"، 22 سنة، نجار مسلح، و"ا ف ا"، 22 سنة، مبيض محارة، سبق الحكم ضدهم، و"ي ا م"، 25 سنة، عاطل، لأنهم في يوم 28 / 8 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وضعوا النار عمدًا في الحظيرة المملوكة للمجني عليه مجدي أحمد علي علي.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين، دلفوا إلي الحظيرة وارتكبوا جريمة السرقة محل الاتهام التالي، وأوصلوا مصدر حراري ذو لهب مكشوف بمحتوياتها فنشبت بها النيران وأحرقت محتوياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه مجدي أحمد علي علي وكان ذلك من داخل حظيرته عن طريق التسور على النحو المبين بالتحقيقات.

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