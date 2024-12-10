محافظ الأقصر يدعو المواطنين للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر … الخميس المقبل





يدعو محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، جموع المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة العيد القومي للمحافظة ومشاهدة العروض، حيث انتهت محافظة الأقصر من وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الاحتفال بعيدها القومي والذي من المقرر الاحتفال به في 12 ديسمبر الجاري.

كما أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن برنامج الاحتفال، والذي ينطلق الخميس المقبل، بالبدء الساعة الـ ٩ صباحا بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على كورنيش النيل أمام فندق الونتر بالاس ويشمل الحفل فقرات منظمه وهي كالآتي:

( موسيقى الشرطة - علم مصر بطول 50 متر - علم المحافظة - قاطرة طلاب المدرسه الرياضيه، مسيره زهرات الأشبال- مسيره الزي الفرعوني - فقره العرض الفرعوني - فقره العرض الفلاحي- عرض الكاريته - وعرض الكونغ فو - فقره التنوره وفقره رقص الخيول وفقره المزمار والربابه - وفقره التحطيب - فقره الفنون الشعبيه ببني سويف - استعراض حماقي فقره فنون شعبيه استعراض طيبه فقره الكاريته الملك مينا والملكه حتشبسوت فقره النقل البطيء ومشاركه التربيه والتعليم بالزي الفرعوني ومشاركة غرفة الشركات والفنادق بعربات الزهور والسلام الوطني وفقرات حره عرض المسطحات المائيه والانقاذ النهري عرض التجديف وفي الختام عرض البالون الطائر.

وكان الدكتور علي الشرابي قد أعلن في وقت سابق أن الاحتفالات تقام بمشاركة كل القطاعات وتتضمن عدة فعاليات، بجانب العروض الفنية والموسيقية والرياضية.