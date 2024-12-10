محافظ الأقصر يدعو المواطنين للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر … الخميس المقبل

محافظات
بوابة الفجر

 



يدعو محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، جموع المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة العيد القومي للمحافظة ومشاهدة العروض، حيث انتهت محافظة الأقصر من وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الاحتفال بعيدها القومي والذي من المقرر الاحتفال به في 12 ديسمبر الجاري.
كما أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن برنامج الاحتفال، والذي ينطلق الخميس المقبل، بالبدء الساعة الـ  ٩ صباحا بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على كورنيش النيل أمام فندق الونتر بالاس ويشمل الحفل فقرات منظمه وهي كالآتي:
( موسيقى الشرطة - علم مصر بطول 50 متر - علم المحافظة - قاطرة طلاب المدرسه الرياضيه، مسيره زهرات الأشبال- مسيره الزي الفرعوني - فقره العرض الفرعوني - فقره العرض الفلاحي- عرض الكاريته - وعرض الكونغ فو - فقره التنوره وفقره رقص الخيول وفقره المزمار والربابه - وفقره التحطيب - فقره الفنون الشعبيه ببني سويف  - استعراض حماقي فقره فنون شعبيه استعراض طيبه فقره الكاريته الملك مينا والملكه حتشبسوت فقره النقل البطيء ومشاركه التربيه والتعليم بالزي الفرعوني ومشاركة غرفة الشركات والفنادق بعربات الزهور والسلام الوطني وفقرات حره عرض المسطحات المائيه والانقاذ النهري عرض التجديف وفي الختام عرض البالون الطائر. 
وكان الدكتور علي الشرابي قد أعلن في وقت سابق أن الاحتفالات تقام بمشاركة كل القطاعات وتتضمن عدة فعاليات، بجانب العروض الفنية والموسيقية والرياضية.

محافظة الأقصر الاقصر الاحتفال بالعيد القومي البالون الطائر الانقاذ النهري العروض الفنية فقرات استعراضية كورنيش النيل محافظ الأقصر

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يشهد ختام البطولة العربية الأفريقية للبرمجيات لشباب الجامعات

محافظ الأقصر يتابع ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

صور.. الأمين الأعلى للآثار يتفقد أعمال مشروعي ترميم معبد إسنا بالأقصر

رئيس مدينة الأقصر يتابع تطبيق الهوية البصرية على واجهات المحال العامة

صور.. مدينة الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين استعدادا لاحتفالات رأس السنة

محافظ الأقصر يلتقى ووفد أهالي البياضية لبحث مطالبهم

بحضور جماهيري كبير.. المهرجان القومي للتحطيب يواصل عروضه بالأقصر في دورته الـ14

النائبة أماني الشعولي تتقدم بطلب برلماني لتطوير مكتب الشهر العقاري بنجع الطويل في الأقصر

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد.. مطالب بالكشف عن أسرار السجون السرية ومصير المختفين قسرا (التفاصيل الكاملة)

شبانة للزمالك.. الصفقات بالإنتاج مش بالعدد.. وكيف تتباهى ب ١٠ صفقات فاشلة

عاجل - تصعيد خطير: 300 غارة إسرائيلية على سوريا لتدمير القدرات العسكرية

"مفيش عربية تقف هنا تانى "محافظ أسيوط يوجه بنقل موقف ديروط وعمل سور على ترعة بحر يوسف

هاني أبو ريدة: شكرا لأسرة الكرة المصرية على ثقتهم.. وحان وقت العمل الجاد

شبانة للأهلي: "صفقات أجنبية قوية وبلاش شغل الميديا"

الثقافة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان