مصطفى غربال حكمًا لمواجهة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية الأفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الطاقم التحكيمي الجزائري لإدارة مباراة الزمالك والمصري ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

وتُقام هذه  المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأحد، الخامس عشر من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيقود اللقاء الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال كحكم ساحة، ويعاونه كل من مقران قوراري كمساعد أول، وعباس أكرم زرهوني كمساعد ثانٍ، بينما تم تعيين حسام بن يحيى كحكم رابع لاستكمال الطاقم التحكيمي الجزائري.

يسعى الزمالك إلى تأكيد تصدره للمجموعة، بينما يطمح المصري إلى تحسين موقفه في جدول الترتيب لضمان الاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل للأدوار المقبلة


جدير بالذكر أن الحكم مصطفى غربال يعد من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات المهمة على مستوى الأندية والمنتخبات.
 

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد.. مطالب بالكشف عن أسرار السجون السرية ومصير المختفين قسرا (التفاصيل الكاملة)

شبانة للزمالك.. الصفقات بالإنتاج مش بالعدد.. وكيف تتباهى ب ١٠ صفقات فاشلة

عاجل - تصعيد خطير: 300 غارة إسرائيلية على سوريا لتدمير القدرات العسكرية

"مفيش عربية تقف هنا تانى "محافظ أسيوط يوجه بنقل موقف ديروط وعمل سور على ترعة بحر يوسف

هاني أبو ريدة: شكرا لأسرة الكرة المصرية على ثقتهم.. وحان وقت العمل الجاد

شبانة للأهلي: "صفقات أجنبية قوية وبلاش شغل الميديا"

الثقافة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان