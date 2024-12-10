سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. استقرار مع ارتفاع طفيف في عيار 21

الاقتصاد
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الذهب

تستقر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في مصر بعد الارتفاع الذي شهدته أمس. 

فقد ارتفع سعر عيار 21 بما يقارب 20 جنيهًا، وهو ما أثر على بقية الأعيرة الذهبية، لتظل الأسعار مستقرة في منتصف تعاملات اليوم. نقدم لك التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب في مصر اليوم:

أسعار الذهب اليوم 10 ديسمبر 2024

  • سعر الذهب عيار 21: استقر السعر عند 3790 جنيهًا للجرام، بينما مع المصنعية يتراوح بين 3890 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: سجل 3248 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 24: استقر عند 4331 جنيهًا للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: بلغ 30320 جنيهًا.
  • سعر الذهب عالميًا: سجل الذهب اليوم 2672 دولارًا للأوقية.

تأثير حركة السوق على أسعار الذهب:

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصري بتقلبات الأسعار العالمية، إضافة إلى تغيرات السوق المحلي. 

قد تشهد الأسعار تحركات متقلبة بين الحين والآخر بسبب عوامل اقتصادية مثل تغيرات سعر الدولار وارتفاعات أو انخفاضات في أسعار النفط.

نصائح للمشترين:

إذا كنت تفكر في شراء الذهب أو بيعه، تأكد من متابعة الأسعار بشكل دوري والتأكد من المصنعية المضافة التي تختلف من محل لآخر. 

من المهم أيضًا مراعاة أن الأسعار في محلات الصاغة قد تكون أعلى من الأسعار التي يتم تداولها في السوق بسبب تكاليف العمل.

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