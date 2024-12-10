وزير الري يلتقى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى للحث التعاون

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى، وذلك على هامشمشاركته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.



وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الضيافة والاستقبال، متوجهًا بالتهنئة على نجاح اعمال مؤتمر COP 16 الذى تستضيفه السعودية ، كما أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية في كافة المجالات وخاصة في مجالالمياه.



ومن جانبه أشار المهندس الفضلى للعلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، وهو ما يتجلىفي تبادل الزيارات واللقاءات المكثفة للمسؤولين من الجانبين خلال الفترة الأخيرة.



وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكره التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في مجال إدارة الموارد المائية، وإجراءات صياغة خطة عمللتفعيل مذكرة التفاهم بما يحقق مصالح الطرفين ويُمكن من تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات (تعزيز التكنولوجيا والممارسات المتعلقةبزيادة إنتاجية وحدة المياه - الإستخدام المستدام لموارد المياه وإعاده الإستخدام والتحلية للزراعة - تطوير تقنيات الري المرشدة للمياهوتطبيقها – تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على موارد المياه ˗ إدارة مخاطر السيول وحصاد الأمطار )، حيث قام وفد سعودى رفيعالمستوى بزيارة لمحطتى الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى شهر نوفمبر الماضى للتعرف على مكونات المشروعينوالاستفادة من الخبرات المصرية في معالجة وإعادة إستخدام المياه، ضمن أنشطة مذكره التفاهم الموقعة بين البلدين.



وأشاد الدكتور سويلم بما حققته المملكة العربية السعودية من تطور كبير فى مجال تحلية المياه، مشيرًا للزيارة التفقدية التى قام بها لمحطةالشعيبة لتحلية المياه والتي تخدم مدينتى مكة المكرمة وجدة وعدة مدن أخرى بمياه الشرب، وتفقد "نموذج تحلية مياه البحر من أجلالزراعة" الملحق بالمحطة ، وذلك ضمن أنشطة مذكره التفاهم الموقعة بين البلدين.



وتم أيضًا خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات مثل التعاون في مجال الاستمطار، والزراعة باستخدام المياه المحالة وتربيةالروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب على المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية، ودراسة عمل محاكاة حاسوبية لدراسة جدوىإقتصادية وبيئية لإستخدام مياه الصرف الزراعي المحلاة في الزراعة بالتعاون بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووكالة البحثوالإبتكار السعودية.



كما تم بحث تعزيز التعاون البحثى في مجال المياه بين البلدين التعاون بين الجانبين من خلال التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه التابعللوزارة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.