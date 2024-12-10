عاجل - تصعيد خطير: 300 غارة إسرائيلية على سوريا لتدمير القدرات العسكرية

شنت القوات الإسرائيلية أكثر من 300 غارة جوية خلال الأيام الماضية، مستهدفة مواقع عسكرية واستراتيجية في دمشق ومحيطها، في تحرك يُوصف بأنه الأكبر منذ سنوات. وأفادت التقارير أن الغارات دمرت مراكز أبحاث، مستودعات أسلحة، ومواقع دفاع جوي، بالإضافة إلى تعطيل أنظمة الدفاع السورية.

تفاصيل الغارات على دمشق والمناطق المحيطة



استهدفت الغارات إدارة الحرب الإلكترونية في البهدلية بالقرب من السيدة زينب.

تركز القصف على مستودعات عين منين بمنطقة التل، شمال مدينة القارة، ومنشآت في السومرية ومطار المزة.

شملت الهجمات البحوث العلمية في برزة، ومقرات الفرقة الرابعة، ومستودعات في سلسلة جبال القلمون.



الاستراتيجية الإسرائيلية



صرحت إذاعة جيش الاحتلال بأن إسرائيل اتخذت قرارًا استراتيجيًا لتدمير جميع القدرات العسكرية المتبقية في سوريا، بما يشمل الدبابات، الطائرات، السفن، ومنشآت إنتاج الذخائر. وأشار جيش الاحتلال إلى أن هذا التصعيد يهدف إلى منع نقل أسلحة متطورة إلى مجموعات مسلحة في المنطقة.

تقدم ميداني وتمركز القوات



أكدت التقارير أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف دمشق الجنوبي، متمركزة على بعد أقل من 3 كيلومترات من مدينة قطنا، واحتلت 9 قرى مجاورة للمنطقة العازلة في الجولان.

بررت إسرائيل هذه التحركات بـ "ضمان أمن مستوطنات هضبة الجولان" في ظل تصاعد الأحداث داخل سوريا.

تداعيات الهجمات

الغارات المستمرة تهدد بتصعيد خطير في المنطقة.

أسفر القصف عن تعطيل مواقع استراتيجية بالكامل، وسط غموض حول الرد السوري أو الدولي.