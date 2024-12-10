محافظ الاقصر:استئناف أعمال مشروع الصرف الصحي المتوقف بالبعيرات والضبعية والأقالته خلال الأسبوع المقبل





أعلن المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بشرى سارة لأهالي مركز ومدينة القرنه، وذلك باستئناف أعمال مشروع الصرف الصحي المتوقف بالبعيرات، والضبعية، والأقالته، وذلك على أن تبدأ الأعمال خلال أسبوع.

كما وجه المحافظ رسالة إلى المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي ممتلكات الدولة، وذلك حفاظا على حق الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الأقصر بمركز القرنه، حيث وجه بتوسعة طريق كورنيش البر الغربي من الناحية الجنوبية، ووجه أيضا بضرورة التزام سيارات السرفيس والدراجات البخارية بالمواقف المخصصة لها، والتي تم اعدادها ضمن أعمال تطوير الكورنيش.

كما تفقد سيادته مركز شباب البعيرات، موجها تعليماته لمسئول الشباب والرياضة، بمراجعة أساسات مدرجات مركز شباب البعيرات وعمل تقرير ومقايسة بالأعمال المطلوبة لإدراجها ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026، وعمل تراك يليق بالملعب الجاري تطويره.

كما وجه بسرعة استكمال الأعمال المكلف بها الجهاز المركزي للتعمير وتشمل استكمال أرضية ملعب مركز شباب البعيرات بالنجيل الطبيعي، وتسوية أرضية الملعب، وطلاء أعمدة الإنارة.

بدء العمل في منطقة البازارات السياحية والمول السياحي في المنطقة الملحقة بالكورنيش.

وخلال جولته، استمع محافظ الأقصر إلى مطالب وشكاوى المواطنين، ومنها تطهير ترعة جوده الموازية لترعة لأصفون، ووجود عجز بالسائقين لسيارات الصرف الصحي، وعدم توفر مصدر للوقود لأصحاب اللانشات السياحية، وموقف 24 وحدة سكنية في مدخل الطريق الصحراوي، وتوفير فرصة عمل لأحد المواطنين من ذوي الهمم، حيث وعد المحافظ بدراسة كافة الشكاوي والمطالب والبت فيها.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز القرنه، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس هاني طايع مدير مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

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