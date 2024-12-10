أسعار عمرة رمضان 2025 والأوراق المطلوبة

عمرة رمضان 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بالتزامن مع استعداد المسلمين للشهر المبارك.

عمرة رمضان 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن عمرة رمضان 2025 وذلك لمعرفة تفاصيل تلك العمرة وأسعارها وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم عليها وفقا لما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.

أسعار عمرة رمضان 2025

وتتراوح أسعار عمرة رمضان 2025 بين 36 ألف جنيه وحتى 59 ألف جنيه، حسب الخدمات والفنادق المختارة، مع خيارات لبرامج اقتصادية ومتوسطة، حيث تقدم شركات السياحة برامج متنوعة، تشمل تذاكر الطيران، والإقامة في فنادق مكة والمدينة، خدمات النقل، التأشيرات، والإرشاد الديني.

وتقدم شركات السياحة المصرية برامج متنوعة لعمرة رمضان 2025، تشمل: تذاكر الطيران، والإقامة في فنادق مكة والمدينة، خدمات النقل، التأشيرات، والإرشاد الديني، ووفقا لما كشفت عنه شركات السياحة فإن من المتوقع أن يبدأ سعر عمرة رمضان 2025 من 36 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لأداء عمرة رمضان 2025

وأعلنت شركات السياحة عن المستندات اللازمة لأداء العمرة هذا العام، وتتمثل في:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

شهادة طبية تؤكد خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

صورتان شخصيتان.

تحليل مخدرات وشهادة تطعيمات.

موعد شهر رمضان 2025

وسيكون أول أيام شهر رمضان 2025 السبت الموافق 1 مارس 2025، وفقًا لتوقعات الحسابات الفلكية، على أن يستمر شهر رمضان 2025 لمدة 29 أو 30 يومًا.

ويتم استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية في 29 شعبان 1446هـ، وبعدها يتم تأكيد موعد شهر رمضان الكريم 2025، حيث تعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.

ويُتوقع أن يوافق عيد الفطر للعام 1446 يوم الأحد 30 مارس 2025، حسب التوقعات الفلكية، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بعدد أيام الإجازة.

