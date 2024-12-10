شبانة للأهلي: "صفقات أجنبية قوية وبلاش شغل الميديا"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

طالب الإعلامي محمد شبانة إدارة الكرة بالنادي الأهلي بالتركيز على التعاقد مع لاعبين على  مستوى أعلى الموجود بالفريق حاليا والبعد عن الأسماء التي تطالب بها الجماهير وتتداولها عبر السوشيال ميديا.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن طرح فكرة التعاقد مع لاعبين مثل تريزيجيه وحمدي فتحي ومصطفى محمد مع عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وإليو ديانج لن تكون مجدية في ظل التقارب الشديد في المستويات مع اللاعبين المتاحين.

واتم شبانة حديثه عن الأهلي بان الإدارة بحاجة لموقف حاسم حول مستقبل كل المحترفين بالفريق حاليا والاتجاه إلى خيارات واسواق آخرى لضم لاعبين على أعلى مستوى تساعد الفريق على مهمته في مونديال الأندية.
 

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شبانة للأهلي: "صفقات أجنبية قوية وبلاش شغل الميديا"

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