23 يناير.. إليسا وتامر عاشور يجتمعان في حفل بدبي

الفجر الفني
تامر عاشور
تامر عاشور

ضمن احتفالات السنة الجديدة يستعد كل من النجمة إليسا والنجم تامر عاشور لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي، يوم 23 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدما خلاله مجموعة من أغانيهما المميزة.

 أغنية "وداع وداع" 


وفي سياق آخر، طرح النجم تامر عاشور أحدث أغانيه "وداع وداع" على موقع يوتيوب وجميع المنصات الغنائية والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر.

 

“أنا سكتين” أحدث أعمال إليسا 

 

أما النجمة إليسا طرحت مؤخراََ ألبومها الجديد الذى جاء بعنوان "أنا سكتين" والألبوم مكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة وبنسبة كبيرة هيمن صناع الأغانى المصريون على ألبوم ملكة الإحساس.

 

وكتبت إليسا رسالة لكل جمهورها، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا".

 

وتابعت إليسا: "الألبوم ما يخصنيش أنا لوحدى لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب أنتظره بصبر، فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".

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