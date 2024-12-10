مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

وكانت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا، أبرزها "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، وهتك عرض"، بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضٌبط بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش، والشابو، و7 بنادق آلية وخرطوش، و3 دراجات نارية "دون لوحات"..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتولي التحقيق.