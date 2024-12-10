ضبط كميات من المواد المخدرة  في حملة أمنية موسعة بدمياط وأسوان



قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 7 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.2 كجم، وكمية من مخدر البانجو وزنت 14 كجما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كجما، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط بندقية خرطوش، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين، لهم معلومات جنائية.

كما أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن أسوان عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.5 كجم، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5.5 كجم، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو، بحوزة 11 متهما، منهم 6 لهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 801 حكم قضائي متنوع، وكذا ضبط بندقية آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 فرد محلية الصنع، وخزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لاحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.