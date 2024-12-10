إحباط محاولة سيدة لتهريب مواد مخدرة للخارج عبر ميناء القاهرة الجوي

حوادث
متهمة
متهمة


تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة سيدة لتهريب كمية من المواد المخدرة للخارج، عبر ميناء القاهرة الجوي.
وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ، قد تمكنت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية، أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن احدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوي، وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش، مخبأة داخل لحوم مجمدة.
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر إدارة العامة لمكافحة المخدرات أجهزة الأمن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الرحلات الجوية

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