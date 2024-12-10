ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص بالجيزة

حوادث
متهم
متهم

 
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بالجيزة؛ لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها دون ترخيص.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قد أكدت قيام عامل مُقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها دون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 6 "فرد" محلية، وعدد من الطلقات، و5 قطع سلاح أبيض، والأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر الإجراءات القانونية الاجهزة الامن الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة النارية الإجراءات النيابة العامة أمن الجيزة

مواد متعلقة

إحباط محاولة سيدة لتهريب مواد مخدرة للخارج عبر ميناء القاهرة الجوي

ضبط كميات من المواد المخدرة  في حملة أمنية موسعة بدمياط وأسوان

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة بنحو 17 مليون جنيه

ضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية

الداخلية تضبط 4 شركات سياحة و6 مكاتب دون ترخيص

الداخلية تحبط محاولة تهريب عقار تامول ومخدرالحشيش بمطار برج العرب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - زعيم الفصائل السورية: دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا يتم بالتنسيق معنا

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد لتزويدهم بمعلومات عن أماكن السجون السرية (التفاصيل الكاملة)

عاجل- إسرائيل تؤكد تدمير الأسطول السوري في عملية عسكرية وتوجه رسالة عاجلة

كأس الانتر كونتيننتال.. كولر يكشف عن 28 لاعب بقائمة الأهلي لخوض البطولة

محمد أبو الوفا: حققنا أمورا تاريخية في تاريخ الجبلاية.. وبعنا دوري المحترفين بـ30 مليون

محمد صلاح يتوج بـ جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

عاجل - رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود بوحدات سكن كل المصريين