ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص بالجيزة



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بالجيزة؛ لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها دون ترخيص.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قد أكدت قيام عامل مُقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 6 "فرد" محلية، وعدد من الطلقات، و5 قطع سلاح أبيض، والأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.