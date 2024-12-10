ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

حوادث
الاتجار بالنقد
الاتجار بالنقد


واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

حوادث الفجر اتجار في العملات الاجنبية اتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد الاجنبى الاتجار بالنقد الاقتصاد القومى للبلاد

مواد متعلقة

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة بنحو 17 مليون جنيه

ضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية

الداخلية تضبط 4 شركات سياحة و6 مكاتب دون ترخيص

الداخلية تحبط محاولة تهريب عقار تامول ومخدرالحشيش بمطار برج العرب

الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان".. زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص"

ضبط 4 شركات و3 مكاتب سياحة تنصب على راغبي الحج والعمرة

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد لتزويدهم بمعلومات عن أماكن السجون السرية (التفاصيل الكاملة)

عاجل - توقعات ليلى عبد اللطيف 2025.. مفاجأة تنتظر منتخب مصر في المونديال

عاجل - أول اجتماع لوزراء إنقاذ سوريا: محمد البشير يعلن تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية رسميا

عاجل - رئيس حي الوايلي بالقاهرة: عقار العباسية المنهار صادر له قرار ترميم منذ عام 1993

ديربي الأمريكتين يداعب بوتافوجو وباتشوكا بكأس إنتر كونتيننتال وسط ترقب الأهلي

عاجل - 38 عاما في سجون سوريا دون تهمة.. الأردني أسامة البطاينة يعود للحياة فاقدا للذاكرة والوعي (تفاصيل)

عاجل.. رفض إستئناف متهمة بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة "