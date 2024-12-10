ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة بنحو 17 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 5 عناصر اجرامية، بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة بنحو 17 مليون جنيه، قبل ترويجها في أربع محافظات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 5 عناصر اجرامية، بمحافظات الإسكندرية، ومطروح، والمنوفية، وشمال سيناء، وبحوزتهم 124.5 كجم من مخدر الحشيش، و30 كجما من مخدر الهيدرو، و56 ألف قرص مخدر، فضلا عن بندقية آلية وخزينة.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 17 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.