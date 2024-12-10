الحماية المدنية بالقاهرة وبني سويف تستقبل عددا من التلاميذ لتعريفهم بدور الشرطة في حماية الأرواح والممتلكات

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، زيارة لعدد من طلاب احدى المدارس؛ للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.
وشهدت الزيارة تنظيم بيانا عمليا لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة، وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معه حال وقوعه، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم (أعلام – كتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية).
وفي السياق، استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، عددا من طلاب احدى المدارس بالمحافظة؛للتعرف على دور رجل الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات.
من جانبهم، توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع.
يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لا سيما الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

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