باعلهم مخدرات مغشوشة..استمرار حبس المتهمين باحتجاز ديلر والتسبب في وفاته بمنشأة القناطر

حوادث
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمين باحتجاز ديلر والتسبب في وفاته بعد قفزه من الطابق الثالث في منشأة القناطر

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع شاب سقط من عقار أثناء الهروب في منشأة القناطر

باعلهم مخدرات مغشوشة

وكشفت التحقيقات، أن وراء الواقعة 4 أشخاص احتجزوا المجني عليه بشقة لبيعه مواد مخدر آيس مغشوش لهم، وأثناء محاولته الهرب من النافذة سقط مفارقا الحياة

مصرع شاب

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شاب من عقار، ومصرعه فى منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه باع كمية من مخدر الآيس للمقيمين بالشقة التي سقط منها، فاستدرجوه واحتجزوه بالشقة، وحاولوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة، إلا أنه حاول الهرب، وسقط من النافذة، ليلقى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وضبط المتهمين  وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الحشيش، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

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