تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مصنع دون ترخيص بالشرقية، لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات وإعادة بيعها باستخدام علامات وهمية بالشرقية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد أكدت قيام مالك مصنع دون ترخيص "له معلومات جنائية"، كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، بتجميع زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق استخدامها" وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات بلاستيكية جديدة، منسوب إنتاجها لشركات وهمية؛ لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه والمدير المسئول، وعثر بداخل المصنع على 78،5 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة، و23560 لترا لمنتج نهائي لزيوت محركات معاد تدويرها، معبأة داخل عبوات بلاستيكية جديدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، باستخدام علامات تجارية غير مسجلة، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.