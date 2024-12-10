265 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال شهر بالدقهلية

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: 265 ألف حاله استقبلتها
: 265 ألف حاله استقبلتها العيادات الخارجية بالدقهلية

 

كشف الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات الدقهلية استقبلت نحو 265 ألفا و719 بالعيادات الخارجية من بينها نحو ألفين و600حالة ب وذلك خلال نوفمبر  الماضى.

وأضاف" مدكور " أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 93ألفًا و358 حالة كما تم إجراء نحو 2348 عملية جراحية بمختلف أنواعها علاوة على استقبال 1742حالة بالعناية و899 بالحضانات.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء 37ألف  جلسات غسيل كلوى فى حين بلغ عدد حالات الولادة 441 من بينها 142 حالة ولادة طبيعية مشيرًا إلى أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 55ألفًا.

وتابع مدكور، أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 45 جولة تفقدية خلال نوفمبر تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير واستداث قسم للعلاج الطبيعى للاطفال وبنك دم تخزينى بمستشفى شبراهور بالإضافة إلى افتتاح أعمال التطوير بمستشفى طلخا ونبروه  مثمنًا فى الوقت ذاته جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى  والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.

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