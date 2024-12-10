ضبط سائقين بالبحر الأحمر لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الذهب

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متهمين
متهمين



نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط سائقين بالبحر الأحمر؛ لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وبحوزتهما نحو 17 طنا من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب.
وكان قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، قد تمكن من ضبط سائقين حال قيادتهما سيارتين "نقل" بدائرة قسم شرطة مرسى علم، محملا عليهما كمية من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب وزنت 16 ألفا و650 طنا.
وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما لنشاط إجرامي، تخصص في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية، وأن المضبوطات بحوزتهما من نتاج أعمال التنقيب..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر الأجهزة الأمنية أحجار الكوارتز إجراءات أجهزة الأمن التنقيب غير المشروع

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