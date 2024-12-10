ضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 3 شركات و5 مكاتب دون ترخيص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت قيام 3 شركات و5 مكاتب دون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بتنظيم رحلات سفاري، ورحلات داخلية ورحلات بحرية ومجموعة من إيصالات استلام النقدية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر أجهزة الأمن الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على مبالغ مالية الاستيلاء على أموال السياحة والآثار

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