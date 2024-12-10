الفنون الشعبية تُحيي أولى حفلات المسرح الصيفي بالطور

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء أولى حفلاته الفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

 

 تضمنت الفقرات عروضًا استعراضية متنوعة قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الطور، منها "مرحب بالزوار"، و"الحجالة"، و"مصر أم الدنيا"، واختُتم الحفل بعرض "التنورة" المميز.

حفل افتتاح رسمي بحضور قيادات بارزة

 

افتتح المسرح الصيفي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وشيوخ القبائل، وشهد حفل الافتتاح عروضًا مميزة أحيتها الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، وفرقتا الطور التلقائية والفنون الشعبية للأطفال.

تطوير شامل للمسرح الصيفي

 

شملت أعمال تطوير المسرح الصيفي مساحة إجمالية بلغت 11 ألف متر مربع، حيث تم تجديد خشبة المسرح وصيانة الكراسي لاستيعاب 2000 مشاهد.

 

 كما تم إنشاء مبانٍ خدمية جديدة، منها قاعات للفنون التشكيلية والشعبية، ومبنى إداري، وقاعة للندوات والمحاضرات، إلى جانب أندية للأدب والمرأة والطفل، ومنفذ لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة.

رسالة ثقافية لتعزيز الفنون

 

يأتي افتتاح المسرح الصيفي كجزء من خطة وزارة الثقافة المصرية لدعم الأنشطة الفنية والثقافية، وتعزيز دور الفنون في بناء الإنسان والمجتمع، بما يعكس رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الثقافية الشاملة.

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