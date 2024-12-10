الثقافة تواصل مناقشات ملتقى مناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط

شهدت قرية موشا ضمن فعاليات الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة، محاضرة بعنوان "مهارات مواجهة العنف"، تحدث فيها د. حسام الدين متولي، مدير مركز التخاطب والعلاج النفسي بهيئة التأمين الصحي، عن أسباب العنف ضد المرأة، وركز على مشكلات تعاني منها النساء في صعيد مصر، مثل الزواج المبكر والختان.

وأكد ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية وتعزيز قيم المساواة والاحترام المتبادل.

ورش حرفية وتراثية تلقى تفاعلًا واسعًا

استكملت الفعاليات بورش حرفية وتراثية، لاقت تفاعلًا كبيرًا بين سيدات القرية. تضمنت ورشة عمل حقائب بالخرز بإشراف فاطمة بخيت، ورشة إكسسوارات قدمتها الفنانة ميرڤت سعد، وورشة مشغولات بخيوط المكرمية مع الفنانة آلاء موسى.

جهود مشتركة لدعم المرأة

يُنظم الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط، بهدف تعزيز تمكين المرأة ثقافيًا واجتماعيًا. ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية ولقاءات تثقيفية بمشاركة نخبة من الأكاديميين.

فعاليات مستمرة لتعزيز التعافي والاستقلالية

تتواصل الفعاليات اليوم الثلاثاء في قرية العقال البحري، مع لقاء تثقيفي بعنوان "تعزيز التعافي والاستقلالية"، يعقبه ورشة تدريبية تحمل عنوان "بناء الذات من جديد"، لتستكمل مسيرة الدعم والتمكين للمرأة في مختلف المجالات.