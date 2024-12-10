شبانة للزمالك.. الصفقات بالإنتاج مش بالعدد.. وكيف تتباهى ب ١٠ صفقات فاشلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

علق الإعلامي محمد شبانة على تصريحات حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك والتي تباهى فيها بتعاقد المجلس مع ١٥ لاعب مقابل ٣٠ مليون جنيه فقط.

شبانة للزمالك.. الصفقات بالإنتاج مش بالعدد.. وكيف تتباهى ب ١٠ صفقات فاشلة


وتسائل شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم عن مدى الاستفادة الحقيقية لهذا العدد من اللاعبين ومدى تأثيرهم على نتائج الفريق.

وأضاف شبانة أنه بإستثناء الخماسي عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ومحمد شحاته وبنتايك كل الصفقات العشر المتبقية أثبتت فشلها ولم تقدم أي إضافة للفريق

وأكمل شبانة تساؤلاته عن الهدف الرئيسي الذي يضعه مجلس الزمالك بالنسبة لفريق الكرة في ظل الغياب عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والفوز بها والتي ستكون سببا في المشاركة في كأس العالم للأندية وبالتالي تحقيق عوائد مادية ضخمة.

واتم شبانة بأن فوز الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي حدث كبير وهام لكنه غير مؤهل للبطولات الدولية وبالتالي هي بطولات أقل من حجم ومكانة نادي الزمالك الذي يستحق إسمه المشاركة في مونديال الأندية.
 

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