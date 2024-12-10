جامعة أسيوط تُطلق قافلة بيطرية شاملة بقرية ريفا

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ قافلة بيطرية شاملة لقرية "ريفا" بمحافظة أسيوط، والتي نظّمتها كلية الطب البيطري بالجامعة، تحت إشراف؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد الكلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، أن القافلة تتم فى إطار مساهمة جامعة أسيوط، ومشاركاتها الفعالة فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمرارًا لسلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تُطلقها الجامعة؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على تسخير إمكانياتها العلمية، والبشرية؛ لتطوير الخدمات المُقدمة لمحافظة أسيوط، وإنماء الثروة الحيوانية، والداجنة فى نطاقها الإقليمي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط: إن القافلة قدمت خدمات لـ (933) حالة فى مختلف التخصصات البيطرية، ما بين كشف وتشخيص وتوفير المستلزمات الطبية، والأدوية بالمجان، وخدمات التطعيم، ورش، وتطهير الحيوانات؛ لحمايتها من الأمراض، وتحويل الحالات المرضية لمستشفى الطب البيطري بالجامعة، فضلًا عن التشخيص بالأشعة التليفزيونية، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، بمشاركة أساتذة من كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن القافلة شارك بها نخبة من الأساتذة، والأطباء البيطريين فى تخصصات (الجراحة، التوليد، طب الحيوان، طب الطيور والأرانب، صحة الحيوان، سلوكيات ورعاية الحيوان. والدواجن، الطب الشرعى والسموم)، وعدد (9) طالبًا، وطالبة بالكلية، مضيفًا أن: القافلة تأتى بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسيوط، وذلك لتقديم التوعية، والإرشاد البيطرى، لمزارعى القرية؛ تحقيقًا للإستدامة بالثروات الحيوانية المختلقة.

وأضافت الدكتورة مديحة درويش؛ إن القافلة البيطرية تقدم خدمات توعوية، وإرشادية مجانية، وإجراء الكشف الطبي، والتشخيص للحيوانات، في كافة التخصصات البيطرية، مضيفةً أن، القوافل البيطرية التى تُنظمها الكلية لها دورًا هامًا في التدريب العملي للطلاب.

شهدت القافلة حضور؛ الدكتور محمود رشدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حسنية سويفي عبدالمحسن رئيس قسم صحة الحيوان والدواجن والصحة البيئية، والدكتور ثابت عبدالمنعم الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم، والدكتورة فاطمة علي محمود الأستاذ بقسم سلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن، والدكتورة أميرة عادل طه الأستاذ بقسم طب الحيوان، والدكتور صلاح قطب مدير عام الطب البيطري بأسيوط، والدكتور خالد فزاع مسئول القوافل البيطرية بالمديرية، إلى جانب مشاركة عدد من الهيئة المعاونة، والمشرفين، والفنيين، والعاملين بالكلية