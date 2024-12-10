تعاون بين جامعة بنها وهيئة أمديست لدعم الطلاب ذوي الهمم

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مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وهيئة أمديست Amideast مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متخصص لخدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن إنشاء مركز لذوي القدرات الخاصة بجامعة بنها، يستهدف تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال دورات تدريبية يوفرها المركز لهم بالإضافة إلى تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة، وتدريب العاملين بالمركز على أحدث الأساليب في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة وإدارتهم، مؤكدًا أن الجامعة ستوفر الدعم الكامل ليكون هذا المركز مركز مستدام لخدمة الطلاب ذوي القدرات الخاصة لتحقيق رؤية وزارة التعليم العالي والجامعة في تبنيها فكرة الدمج الكامل.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج المنح بالجامعات الحكومية الذي تديره أمديست، ويهدف إلى توفير بيئة جامعية شاملة ومناسبة لجميع الطلاب، مضيفا أن جامعة بنها حريصة على إدماج ذوي الهمم فى المجتمع وتوفير كافة الدعم والرعاية لهم والحفاظ على حقوقهم ودمجهم في كافة المجالات والأنشطة والفعاليات، لافتا إلي إنشاء الجامعة مركز مصطفى صادق الرافعي لدعم ذوي الهمم  لتقديم الدعم في كافة النواحي الأكاديمية والاجتماعية والنفسية حتى يستطيعوا العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل والاستمتاع بالحياة الجامعية.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية جاء خلال مشاركة رئيس الجامعة في ملتقى الأقصر لدعم الطلاب ذوي الهمم  بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والسيدة ماريسول بيريز مديرة مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد/ كونيسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد/ بن سايتس مستشار السفارة الأمريكية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة.

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