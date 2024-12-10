محافظ الجيزة: ضبط 2563 قضية تموينية بمضبوطات ٢٠٥ طن خلال حملات لمباحث التموين

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مراقبة الأسواق وضبط مخلفات التلاعب بالأسعار والإحتكار وتداول منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي هذا الشأن إطلع محافظ الجيزة على تقرير إدارة مباحث التموين والذى تضمن تنفيذ الإدارة لعدد من الحملات على المصانع والمخابز والمحلات العامة بنطاق المحافظة.
أسفرت الحملات عن ضبط 2563 قضية، تضمنت ( تجميع وإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة، إستيلاء على بطاقات تموينية، عدم حمل شهادات صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز دون ترخيص، إستيلاء عل  سلع تموينية، إستيلاء على مواد بترولية، إدارة منشأة تجارية دون ترخيص، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إلتزام بالأسعار).
كما بلغت المضبوطات 205 طن و3301000 وحدة سلعية و73500 لتر مواد سائلة والتى شملت ( سجائر، معسل، لحوم ومصنعات لحوم، دواجن ومصنعات دواجن، مواد تموينية، دقيق، خمور، مياه معدنية، مستحضرات تجميل، مواد عطارة، أعلاف، مواد بقالة، خضروات، مساحيق غسيل وعطور).
وتم على الفور مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.
ووجه محافظ الجيزة مسؤولي الأجهزة المعنية بالمحافظة بإستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين وإستقرار الأسواق.

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