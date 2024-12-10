‏المعارضة المسلحة تعلن انعقاد اجتماع بشأن تشكيل الحكومة السورية بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد البشير ورئيس الوزراء السابق بدمشق

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بوابة الفجر

أعلنت ‏المعارضة المسلحة، انعقاد اجتماع بشأن تشكيل الحكومة السورية بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد البشير ورئيس الوزراء السابق محمد الجلالي في دمشق.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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