عاجل.. حجز إستئناف متهم بـ "أحداث عنف الطالبية" للنطق بالحكم

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قررت محكمه مستانف المنعقده بمجمع محاكم بدر حجز الاستئناف المقدم من المتهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز على الحكم الصادر ضده في القضيه المعروفه اعلاميا باحداث عنف الطالبيه.. لجلسه 13 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج


كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم عمر عبد العزيز محمد فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ "أحداث عنف الطالبية".. بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات. 


صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.


كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات. 


يذكر أن الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قضت فى 28 يونيو من عام 2018، بالحكم المشدد 15 سنوات غيابيا للمتهم وآخرين.
 

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