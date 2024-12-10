تأجيل إستئناف متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" للإطلاع

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم محمود عطية السيد ابو حمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة..لجلسة 11 يناير المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة. 


صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

كانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم المذكور بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات
والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب 
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة. 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل 
فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
 

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