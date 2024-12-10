فقدان الأرواح تحت الأنقاض.. ارتفاع عدد ضحايا عقار الوايلي المنهار

حوادث
العقار المنهار
العقار المنهار


تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 8 جثث من أسفل عقار الوايلى المنهار.


 
يكثف رجال الإنقاذ من جهودهم للبحث عن الناجين والمفقودين أسفل عقار الوايلي المنهار صباح اليوم. 

وقررت جهات التحقيق، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار بمنطقة الوايلي، وإخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الإنهيار.


وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا بانهيار العقار رقم 79 خلف كلية الهندسة بحي الوايلي، فتم على الفور الدفع برجال الإدارة العامة للحماية المدنية لرفع الأنقاض والبحث عن قاطنيه.
وتبين من خلال الفحص أن العقار قديم ويتكون من أرضي وأربعة طوابق، ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثمانين من أسفل الأنقاض، فيما تم إنقاذ ثلاثة من قاطني العقار ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومازال رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين أسفلها. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

حوادث الفجر اخلاء العقارات الإدارة العامة للحماية المدنية الإدارة العامة لنجدة القاهرة العامة للحماية المدنية البحث عن ناجين

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