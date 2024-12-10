في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

حوادث
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

 

 

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

حوادث الفجر الطلاق للضرر حالات الطلاق دعوى طلاق للضرر دعوى طلاق رفع دعوى طلاق

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

مبابي يتحدث عن ميسي ويصفه بوصف غريب.. طالع التفاصيل