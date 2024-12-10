الفيسبوك فضحهم.. ملابسات وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بالقاهرة

حوادث
مشاجرة
مشاجرة

 

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية وحدوث إصابات.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات بوصول (صاحب مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بين كل من طرف أول  (3 أشخاص مصابين بطلق خرطوش) وطرف ثان (5 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم، وقيام إثنين من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة خرطوش أدت إلى إصابة أفراد الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزة الطرف الثانى (2 فرد خرطوش "المستخدمين فى الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر أحدى المستشفيات إطلاق أعيرة نارية اسلحة التواصل الاجتماعي

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