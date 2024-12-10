سفر وفرص عمل وهمية.. القبض على مستريح جديد بالقاهرة

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النصب
النصب

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب على المواطنين، بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، قد أكدت قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص"، كائنة بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية منهم، من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع مديرية أمن القاهرة، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج، وعدد من عقود العمل وإقرارات بالسفر للعمل بالخارج، ودفتر طلبات توظيف، ودفتر استلام نقدية، ووحدة معالجة خارجية لجهاز كمبيوتر خاص بالشركة، وجهاز لاب توب، محملا عليهما دلائل تؤكد نشاط الشركة الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاط الشركة المؤثم.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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