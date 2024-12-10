السحر والشعوذة على الفيسبوك.. سقوط المتهمين بالنصب والاحتيال بشوارع العاصمة

حوادث
دجال
دجال


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين بالقاهرة؛ لقيامهما بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرتهما على العلاج الروحاني.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، والادعاء بقدرتهما على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، وكذا الإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبحوزتهما هاتفين محمولين، تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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