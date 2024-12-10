أهدى جارود بوين هدف الفوز الذي أحرزه لفريقه ويستهام يونايتد في مرمى وولفرهامبتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للجامايكي مايكل أنطونيو، زميله في الفريق اللندني.

بوين يهدي هدف الفوز على وولفرهامبتون لمايكل أنطونيو

وقاد بوين ويستهام للفوز 2 / 1 على ضيفه وولفرهامبتون، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ15 للدوري الإنجليزي.

ورفع الجناح الإنجليزي قميص أنطونيو، الذي يحمل الرقم 9 عاليًا، لدعم مهاجم ويستهام، الذي يتعافى في المستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.

وجاء هذا الانتصار، ليثبت أقدام الإسباني جولين لوبيتيجي في منصب المدير الفني لويستهام، في الوقت الحالي على الأقل، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

في المقابل، ربما تتسبب تلك النتيجة في رحيل جاري أونيل عن قيادة وولفرهامبتون، لا سيما بعد تعرض الفريق لخسارته العاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي، ليقبع في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 9 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان.

ورغم ذلك، فإن أي مخاوف بشأن الأداء الضعيف، أو إمكانية رحيل أي من المدربين، تضاءلت بشكل كبير للغاية عقب تعرض أنطونيو لحادث سير خطير بعد ظهر يوم السبت الماضي.

لحسن الحظ، تمكن ويستهام من تأكيد استقرار حالة لاعبه الصحية، واسترداده وعيه وقدرته على التواصل مع الآخرين، مساء السبت.

وخضع أنطونيو /34 عاما/ لعملية جراحية في ساقه المكسورة، حيث يبدو الطريق طويلا أمامه للتعافي من الإصابات التي تعرض لها في الحادث، وهو ما دفع لاعبو ويستهام لإظهار دعمهم لزميلهم المصاب، حيث ارتدوا قمصان "أنطونيو 9" أثناء عمليات الإحماء.

ومن المقرر أن يقوم لاعبو ويستهام، بما في ذلك أنطونيو، بالتوقيع على القمصان، وسيتم بيعها بالمزاد العلني مع توجيه العائدات إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية وسيارات الإسعاف الجوي في المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).